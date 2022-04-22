Оккупанты продолжили обстрелы на Донбассе, в Харькове и Николаеве: ситуация в областях Украины

По состоянию на 22 апреля российские оккупанты не прекращают обстреливать и бомбардировать мирные украинские города. В результате вражеских атак среди гражданского населения есть раненные.

Кроме того, агрессор продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру. Об этом говорится в сводке ситуации по регионам на утро пятницы, 22 апреля, которой располагает OBOZREVATEL.

Несмотря на интенсивные бои и обстрелы в некоторых регионах, относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

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В то же время в Харькове российские оккупанты ночью снова периодически наносили артиллерийские удары. В Киевском районе города горели складские помещения. Пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. Также активные бои продолжаются на Изюмском направлении.

На Луганщине в течение суток российская армия произвела 11 обстрелов. В частности, оккупанты били по таким населенным пунктам: Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская община. В результате обстрелов разрушены 7 домов, ранены 4 гражданских и трое полицейских.

В Донецкой области стабильно напряжена ситуация вдоль всей линии фронта. Обстрелы не прекращаются в Авдеевке, Марьинке и Угледаре. Уже несколько дней обострение вблизи Лимана после обстрелов "Градами" горит областная травматология. Есть раненые, их количество выясняется.

В Мариуполе ситуация без существенных изменений, несмотря на заявления врага о взятии города. Завод "Азовсталь" продолжает держать оборону.

В Херсонской области ночью раздавались сильные взрывы на окраинах города. Наиболее критическая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями. Практически все села Бериславского района и часть сел Херсонского района (Чернобаевская, Станиславская территориальные общины) - на грани гуманитарной катастрофы.

По Николаеву российские оккупанты вечером нанесли ракетные удары. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в направлении Изюма на Харьковщине противник сосредоточил 25 батальонно-тактических групп и активизировал боевые действия на Донбассе. Вместе с тем украинские воины накануне отразили десять вражеских атак на восточных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Джастин Крамп считает, что от того, как будет проходить борьба на Донбассе, зависит весь результат российского вторжения в Украину. Поэтому ближайшие две-три недели будут "критическими" для хода боевых действий.