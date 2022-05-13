Оккупанты продолжают использовать авиабазу возле оккупированного Мелитополя. Спутниковые фото
Российские оккупанты продолжают использовать украинскую авиабазу возле оккупированного Мелитополя. За последние несколько дней количество российских самолетов там увеличилось.
Судя по спутниковым снимкам, там сейчас находятся не менее 7 единиц авиации. Об этом сообщает CNN.
Спутниковый снимок, предоставленный изданию компанией BlackSky, был сделан 12 мая в 15:58. Он зафиксировал не менее 7 самолетов, размещенных на украинской авиабазе под оккупированным Россией Мелитополем.
Предыдущий снимок от 7 мая, сделанный утром в 6:02, фиксировал всего одну единицу авиатехники.
Для россиян, пишет CNN, эта база является стратегической из-за ее расположения: она размещена между оккупированным Херсоном, уничтоженным Мариуполем и российским анклавом в ОРДЛО.
Однако Россия заблуждается, если думает, что авиабаза в глубине оккупированных ею украинских территорий является для них безопасным местом. Журналисты напомнили о том, что происходило с российской авиацией на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. После удачных атак украинских Сил обороны, в ходе которых были уничтожены российские самолеты и вертолеты, российские оккупанты вынуждены были в значительной мере отказаться от использования аэродрома в качестве базы для своей авиации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне ВСУ отразили 18 атак и сбили вертолет врага на Донбассе. Также за сутки там были уничтожены13 российских танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей.
Также сообщалось, что на Луганщине ВСУ разбили БТГр врага, уничтожены минимум 70 единиц российской техники. Такие потери враг понес за 4 дня в районе места, где россияне пытались переправиться через Северский Донец по понтонной переправе. Когда она была уничтожена украинскими воинами, оккупанты оказались в ловушке и были уничтожены.