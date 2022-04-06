Оккупанты принесли в дом в Буче раненую женщину, а затем убили всю семью: тела пролежали две недели

Появляются новые свидетельства зверств, которые творили российские оккупанты в Буче Киевской области. Местные рассказали об убитой путинскими извергами семье, которую не давали похоронить в течение двух недель.

Вместе с бучанцами оккупанты застрелили и раненую девушку, которую перед тем принесли в дом убитых. Об этом OBOZREVATEL рассказали очевидцы.

Люди рассказывают: семью оккупанты расстреляли прямо в доме.

"Принесли русские девушку, где-то до 30 лет. Раненую. Занесли к ним. А что там получилось... Может, он (хозяин. - Ред.) что-то сказал..." - говорит местный житель.

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Тела убитых людей две недели пролежали там, где они были убиты: на крыльце, в доме. Хозяина преступники застрелили в коридоре.

Все это время соседи просили оккупантов разрешить их похоронить. В конце концов, им разрешили это сделать: на похороны целой семьи оккупанты отвели два часа.

Уже после освобождения бучанцы вернулись в дом, где до сих пор повсюду видна кровь невинно убитых людей, в сопровождении терробороны. Они нашли документы главы семьи. И маленьких обессиленных котят.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генерал, предписывавший уничтожать Бучу и Ирпень, оказался выходцем из Украины. Об этом рассказал его родственник, староста одного из сел под Уманью на Черниговщине.

Когда на мирные украинские города по приказу предателя летели авиабомбы – родственники генерала скрывались в подвалах от бомбардировок.