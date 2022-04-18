Оккупанты применили фосфорные бомбы на Запорожье: идут активные боевые действия

В Гуляйполе в Запорожской области продолжаются активные боевые действия. Оккупанты обстреливают город не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами.

Об этом сообщили в Telegram Запорожской областной военной администрации со слов спикера ЗОВА, полковника Ивана Арефьева. На опубликованных кадрах видно, насколько значительные разрушения нанес примененный боеприпас населенному пункту (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам местных жителей, столь мощный снаряд на их территории применен впервые. Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы. Также значительные разрушения получили несколько жилых домов. Ранение получил один пожилой мужчина. Его удалось доставить в больницу областного центра.

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Напомним: в жилом квартале Запорожья во время воздушной тревоги 16 апреля упали обломки двух российских ракет, сбитых украинским ПВО. Пострадала по меньшей мере одна женщина, которую ранило разбитое стекло. Известно, что из-за взрыва в одном из районов города в домах вылетели окна. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожской области. В результате действий рашистов 1 человек погиб, а 5 получили ранения. Позиции противника, вероятно, расположены в пгт Михайловка и с. Орлянское, откуда и велись обстрелы.