Оккупанты послали матери украинского военнопленного видео с ним: требуют €5 тыс. и угрожают казнью

Российские военнослужащие-террористы направили матери украинского военнопленного видео с ним. Захватчики требуют за солдата €5 тысяч до понедельника и угрожают казнью.

Видео в своем Twitter опубликовал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что россияне все больше напоминают боевиков ИГИЛ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это видео послали матери украинского пленника российские солдаты. Они требуют €5000 до понедельника, иначе на следующем видео будет казнь ее сына. Российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ. Россия должна быть признана государством-террористом", – заявил Подоляк.

Видео дня

На кадрах пленный рассказал, что его зовут Алексей Новиков, он попал в плен 23 апреля. Военнослужащий является солдатом 109 бригады территориальной обороны Донецкой области. Призывался в Мариуполе, шел добровольцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия удерживает пленных украинских военных в колониях общего режима в Ростовской области. Также, по примеру нацистов, российская Госдума собирается заставить попавших в плен украинцев против их воли сдавать кровь для раненых российских оккупантов.