Оккупанты пошли в наступление на Запорожье и получили на орехи: подробности боя

На днях бойцы второго батальона полка ССО "Азов" Киев вступили в мощное сражение с оккупантами в районе одного из населенных пунктов Запорожской области, сообщил Telegram-канал подразделения.

"На этот раз им также пришлось не сладко. В сотрудничестве с 81-й бригадой ДШВ, наши воины, в частности, взвод "Десептиконы" ликвидировали один вражеский танк и три российских машины БТР-82", – в частности, говорится в сообщении.

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На украинский шар нарвались те же российские морпехи, которые уже получали "на орехи" от наших защитников в боях на Киевщине, в селе Мощун.

"Россияне пошли штурмовать наши позиции, получили "ответку" и отступили. Планы русские по оккупации юга Украины уверенно идут по пути российского корабля", – добавил основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.

В итоге боев захватчики отступили от позиций, а наши войска получили несколько единиц трофейного оружия.

Напомним, что после освобождения Киевщины от российских оккупантов базировавшееся в столице киевское подразделение "Азова" было передислоцировано в Запорожскую область для выполнения текущих боевых задач.