Оккупанты попытаются сфокусироваться на городах у Азовского моря, на Киев у них не хватит сил, – Бен Ходжес

Россия не сможет захватить Украину из-за нехватки войск. При этом она попытается сфокусироваться на городах у Азовского моря.

Об этом сообщил экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. Он также отметил, что оккупантам не хватит сил для взятия Киева. По его мнению, столица хорошо защищена, поэтому Кремль будет изменять планы и атаковать населенные пункты вдоль Азовского моря.

"Если Украина не сможет экспортировать из Бердянска и Мариуполя, это ударит по украинской экономике и принесет много проблем", – отмечает генерал-лейтенант в отставке.

Видео дня

По словам Ходжеса, никакого отвода войск с Киевского и Черниговского направлений нет. Это только передислокация для активизации наступательных операций на Донбассе.

Военный заверил, что Кремль понес большие потери в войне против украинского народа. "Российские военные единицы были разбиты, они потеряли лидеров, их оборудование разбито, они потеряли много техники благодаря украинским защитникам. Поэтому сейчас они пытаются отступить, реорганизоваться", – отмечает Ходжес.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киевская область была полностью освобождена от оккупационных войск.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!