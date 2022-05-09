Оккупанты попытались прорваться через мост, который был 'воротами' эвакуации из 'Азовстали'. Видео

После выезда эвакуационной колонны ООН за пределы Донецкой области, российские оккупанты начали новый штурм "Азовстали". В частности, они безуспешно попытались прорваться через мост, являвшийся воротами эвакуации.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он выразил гордость за защитников Мариуполя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сложно понять, как наши Герои отражают атаку за атакой. Несокрушимые и Непокоренные", – отметил советник мэра.

"Искренне надеюсь, что удастся спасти всех Защитников. Мы все в безвозмездном долге перед ними", – добавил Андрющенко.

Напомним, что защитника Мариуполя неоднократно продемонстрировали впечатляющий героизм. В частности, после прорыва на территорию "Азовстали" российских оккупантов они заминировали отдельные участки на заводе. Отчаянная операция поразила даже врагов.

Видео дня

"Для описания Героизма и Профессионализма наших Защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантом эвакуации для усиления позиций наши Защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – рассказал ранее Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов" убили в Мариуполе 2,5 тыс. российских солдат и ранили еще 5 тыс. оккупантов. Это более 15% военных потерь вражеской армии. Эта цифра не включает потери, которые РФ нанесли другие украинские подразделения.