Оккупанты попали в райбольницу Балаклеи, мэр которой пошел на сотрудничество с РФ

Российские оккупанты обстреляли районную больницу в Балаклее Харьковской области, частично повредив здание. Около 70 человек – пациенты и медицинский персонал – нуждаются в эвакуации.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что власти региона делают все возможное для их спасения.

Синегубов напомнил, что Балаклея временно оккупирована – глава города Иван Столбовой ранее пошел на сотрудничество с путинскими террористами, открыто заявив об этом местным жителям и предложив людям взять гуманитарку у врага. Несмотря на это, они не пренебрегли обстрелом мирного населения, попытавшись обвинить в нападении Вооруженные Силы Украины.

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"Это очередное циничное вранье российской пропаганды и военная провокация", – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ранее Синегубов сообщил, что Столбовой предал интересы страны, украинских защитников и односельчан и собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города.

Мэр заявлял, что намерен сотрудничать с захватчиками, чтобы "восстанавливать жизнедеятельность города". Он считал, что россияне помогут с подключением воды и восстановлением электроснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

раньше рашисты начали опрокидывать в Балаклею новые военные силы. Из города поступала информация о том, что РФ пополняет личный состав и технику своих находящихся там войск. Кроме российских военных, там увеличилось число боевиков из террористических "ДНР" и "ЛНР";

в Балаклее оккупанты похищают людей. В частности, в субботу, 26 марта, россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

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