Оккупанты попали в два дома и частную клинику в Северодонецке: инфраструктура города почти уничтожена

Днем воскресенья, 10 апреля, российские оккупанты в Северодонецке на Луганщине обстреливали весь город. В результате преступных действий вражеской армии серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника.

Социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти полностью уничтожена, сообщил в Telegram глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. Он заметил, что еще утром пылали дома в новой части города, а уже днем русская армия открыла огонь по всему Северодонецку. Много окон выбито там, где они еще оставались.

Напомним: утром 10 апреля российские оккупанты обстрелами разрушили в Северодонецке две жилые многоэтажки и здание школы. Спасатели эвакуировали из горящих квартир двух пожилых людей.

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По словам главы области, именно эти жилые дома уже не в первый раз обстреливают россияне. В результате утренней атаки в одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа.

Стоит отметить, что Северодонецк – один из городов, которые пытается "взять" противник, однако успеха пока не имеет. Украинские войска также продолжают контрнаступательные действия. Пока они контролируют север Украины: от Киевщины до Харьковщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля в городе Рубежное Луганской области российские оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой. Местные жители призвали не выходить из жилищ и укрытий и рассказали, как защититься от опасности ядовитых испарений.