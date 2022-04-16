Оккупанты полностью разбили Ахтырку: ни одна многоэтажка не пригодна для жизни

В городе Ахтырка, который более месяца безуспешно пытались захватить российские оккупанты, почти все многоэтажки не пригодны для жизни. Речь идет о 120 многоквартирных домах.

Об этом сообщил городской глава Павел Кузьменко. "В процентах 25-30 есть повреждения от прямых обстрелов, там нет окон, дверей, балконов… А процентов 70-75 поражены холодом – из-за отсутствия теплоснабжения размерзлись батареи, трубы подачи воды", – отмечает он.

Также от бомбежек пострадали многие частные дома. На каждом выезде из города, в общей сложности их восемь, повреждено около 20-30 сооружений. Трудности есть и с инфраструктурными объектами. В частности, аварии наблюдаются на центральном канализационном коллекторе, газопроводах, водопроводах.

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"Да, они восстановлены, но восстановлены не капитально, а аварийно. Подали людям газо-, водоснабжение, но это временно. Не было ни материалов, ни времени, чтобы качественно восстановить", – комментирует городской глава.

Кузьменко отмечает, что половина жителей Ахтырки эвакуировались в первые дни российского наступления. Так что из 48 тысяч населения сейчас осталось в городе примерно 20 тысяч. Это отразилось и на работе разных структур. В частности, в местной больнице из 800 специалистов принимают только 300.

Однако мэр пока не рекомендует гражданским возвращаться в Ахтырку, ведь риск обстрела остается значительным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сумщину полностью освободили от оккупантов, но находиться там до сих пор опасно. Так, 15 апреля российские военные обстреляли регион впервые после отвода войск.