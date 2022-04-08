Оккупанты похитили 11 мэров: АГУ призвала международных партнеров присоединиться к освобождению пленных
В плену российских фашистов находятся 11 мэров украинских городов, которых оккупанты нагло похитили. Ассоциация городов Украины обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин.
Об этом говорится в заявлении АГУ. Организация создала специальный постер, показывающий, мэров каких городов путинские захватчики держат в плену.
В АГУ назвали поименно похищенных городских голов.
Российские фашисты похитили:
Владимира Караберова – Мангушского поселкового голову
Василия Митько – Никольского поселкового голову
Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного
Николая Сикаленко – Циркуновского сельского голову
Александра Бабича – мэра Голой Пристани
Олега Яхниенко – Милевского сельского голову
Ирину Липку – мэра Молочанска
Александра Левечко – Новоалександровского сельского голову
Николая Ризака – мэра Таврийска
Олега Пилипенко – Шевченковского городского голову
Александра Шмыголя – Вильховского сельского голову.
АМУ послала этот постер в следующие организации:
► Представительство Украины в ЕС
► Делегация ЕС в Украине
► Европейский Комитет Регионов
► Конгресс местных и региональных властей Совета Европы
► Совет европейских муниципалитетов и регионов (CEMR)
► Международная ассоциация управляющих городов (ICMA)
► Ассоциация Европейских городов EUROCITIES