Оккупанты похитили 11 мэров: АГУ призвала международных партнеров присоединиться к освобождению пленных

В плену российских фашистов находятся 11 мэров украинских городов, которых оккупанты нагло похитили. Ассоциация городов Украины обратилась к международным партнерам с просьбой присоединиться к освобождению глав украинских общин.

Об этом говорится в заявлении АГУ. Организация создала специальный постер, показывающий, мэров каких городов путинские захватчики держат в плену.

В АГУ назвали поименно похищенных городских голов.

Российские фашисты похитили:

Владимира Караберова – Мангушского поселкового голову

Василия Митько – Никольского поселкового голову

Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного

Николая Сикаленко – Циркуновского сельского голову

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Александра Бабича – мэра Голой Пристани

Олега Яхниенко – Милевского сельского голову

Ирину Липку – мэра Молочанска

Александра Левечко – Новоалександровского сельского голову

Николая Ризака – мэра Таврийска

Олега Пилипенко – Шевченковского городского голову

Александра Шмыголя – Вильховского сельского голову.

АМУ послала этот постер в следующие организации:

► Представительство Украины в ЕС

► Делегация ЕС в Украине

► Европейский Комитет Регионов

► Конгресс местных и региональных властей Совета Европы

► Совет европейских муниципалитетов и регионов (CEMR)

► Международная ассоциация управляющих городов (ICMA)

► Ассоциация Европейских городов EUROCITIES