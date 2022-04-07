Оккупанты похищают гражданских, чтобы снимать пропагандистские видео для росСМИ, – Денисова

Солдаты путинской армии похищают мирных жителей в Украине для того, чтобы выдавать их за "военнопленных". С ними оккупанты снимают видео для российских пропагандистских ресурсов.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook 6 апреля. В частности, такое преступление войска РФ совершали, отступая с Киевщины.

Они переодевает гражданских мужчин в военную форму и вынуждают участвовать в роликах пропагандистов. Одного из мужчин на видео узнали его родные. О массовом захвате украинцев также рассказал военнослужащий, освобожденный из российского плена. По его словам, в СИЗО Курска находятся более 40 гражданских.

Видео дня

Накануне так называемые журналисты страны-агрессора обнародовали информацию о том, что были ликвидированы "дизертиры" из окруженного оккупантами города Мариуполь. Как отметила Денисова, это может говорить о массовой казни украинцев. Речь идет, как писали российские пропагандистские СМИ , про 93 человека.

Омбудсмен подчеркнула, что такие действия являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии с международными уставами и конвенциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытали украинских военных, находившихся у них в плену. Через страшные пытки и унижения прошли 15 украинских женщин из ВСУ, которых Украина освободила из плена в рамках обмена 1 апреля.