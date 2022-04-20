Оккупанты перебили газопровод и обстреляли жилые дома в Новодружеске Луганской области

Российские оккупанты на Луганщине в ночь на 20 апреля обстреляли городок Новодружеск, расположенный вплотную к Лисичанску. В результате преступных действий захватчиков разрушены жилые дома и газопровод.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. Аварийная служба проверит, как быстро можно возобновить поставки газа населению.

"Занялось два (жилых дома. - Ред.) в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливаем", – отметил Гайдай.

Он добавил, что несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горское.

Кроме того, пиротехники ГСЧС проверили 10 зданий, которые оказывались под обстрелами ранее, в семи из которых не нашли остатков взрывоопасных предметов.

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"Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах. Теперь там безопасно, если можно так сказать", – отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ разгромили и откинули от населенного пункта оккупантов, которые накануне заявили, что взяли Кременную.

"Что касается Кременной, то, скажем так деликатно, не все там так просто. Вокруг нее идут бои. Группа войск, которая проскочила через Кременную и заявила, что она взята, ее больше нет", – рассказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля российские оккупанты повредили высоковольтную линию в Луганской области. В результате 215 населенных пунктов остались без электричества.