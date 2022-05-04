Оккупанты отпустили секретаря Новокаховского горсовета после 46 дней плена

Российские оккупанты отпустили секретаря городского совета города Новая Каховка в Херсонской области Дмитрия Васильева. Чиновник находился в плену рашистов 46 дней.

Об этом в среду, 4 мая, сообщила его супруга Людмила на своей странице в Facebook. Она рассказала, что мужчина не уехал из временно захваченного Россией города, чтобы помогать местным жителям.

По ее словам, Васильев не согласился на сотрудничество с оккупантами. За это военные преступники наказали его 46-дневным пленом.

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"Большое спасибо всем, кто причастен к освобождению секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева, кто поддерживал, переживал и помогал пережить эти страшные времена для нашей семьи", – говорится в сообщении.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские военные на временно оккупированной Херсонщине обустроили по меньшей мере три застенки. Они подвергали издевательствам и пыткам представителей местного самоуправления, предпринимателей, бывших силовиков и украинских военных.

По его словам, в плену оккупантов находился целый ряд местных мэров, сельских голов и депутатов местных советов. Только в апреле были похищены экс-председатель Херсонской ОГА Андрей Путилов, депутат облсовета Валерий Салтыков, экс-депутат Каховского городского совета Олег Кожемякин и другие чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Каховке в Херсонской области появились предостережения для российских оккупантов. Каждого, кто пришел на украинскую землю с оружием, ждет смерть.