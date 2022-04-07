Оккупанты опасаются применять авиацию, но 'горячими' остаются две точки: Арестович указал на перемену на фронте

За последние дни количество уничтоженных вражеских беспилотников резко возросло. Это значит, что противник опасается применять армейскую авиацию, особенно вертолеты.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, из 9 оперативных направлений, которые РФ пыталась захватить в начале войны, осталось только 2,5: это зона ООС, в частности, Луганская область и Мариуполь, и Херсонщина, где бойцы ВСУ держат оборону. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Самые ожесточенные бои продолжаются на юго-западе Луганщины. Это города Рубежное, Попасная, Северодонецк. В этом направлении украинские военные отбивают врага, идут в контратаки в очень тяжелых условиях. В зоне ООС противник пытается наступать из Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска. Также армия РФ атакует по линии Угледар – Марьинка.

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"Это попытка оцепить наши войска. Но, я думаю, что она окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка для противника. Хотя легко там не будет, предупреждаю снова", – комментирует Арестович.

Также он отмечает, что возобновились наступления на город-герой Мариуполь. Власти Украины прилагают все усилия, чтобы оказать помощь защитникам и местным жителям.

Общие потери врага на утро 7 апреля:

танки – 698:

ББМ – 1891;

артиллерийские системы – 332;

реактивные системы залпового огня – 108;

средства ПВО – 55;

самолеты – 150;

вертолеты – 135;

автомобильная техника – 1358;

корабли, катера – 7;

цистерны с топливом и смазочными материалами – 76;

беспилотные летательные аппараты – 111

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский военком заявил, что спрашивать о количестве погибших военных РФ "не вежливо" и добавил, что статистика не ведется.