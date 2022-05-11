Оккупанты одновременно насиловали 16-летнюю беременную и ее 78-летнюю бабушку, – Денисова

Солдаты российской армии в Киевской области совершали преступления сексуального характера в отношении мужчин и пожилых людей. В частности, в доме, где жили 16-летняя беременная девушка и ее бабушка, их насиловали одновременно.

Об этом в интервью Алесе Бацман рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, девушка потеряла ребенка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кроме того, на Киевщине был также изнасилован 45-летний мужчина, которого до состоянию здоровья не призвали в армию. Он вышел из подвала за водой и встретил оккупантов.

"Потом сильно избили и бросили. Он сказал: "Они, наверное, подумали, что я сдох". Он отполз. А теперь пытается восстановиться. И таких случаев много", – рассказала Денисова.

Видео дня

Она отметила, что многие из таких случаев остаются неизвестными, так как мало кто из тех, кто такое пережил, хочет об этом говорить. Со слов комиссара по правам человека Дуни Миятович из Боснии и Герцеговины, где тоже были такие зверства, Денисова рассказала, что многие люди смогут поделиться пережитым лишь через много лет.

"Она понимает, как работать с жертвами сексуального насилия. И она сказала: "Придут через 30 лет рассказывать о том, что с ними такое сделали. Сейчас идут самые смелые, отчаянные". Но идут и те, кто не хочет дальше жить. И в том числе наши солдаты и офицеры. Они не могут жить с чувством вины. Когда они приходят освобождать наши города и видят истязания людей, им жить не хочется", – сообщила Денисова.

Напомним: ранее Денисова рассказала, что ежедневно на горячую линию звонят около 85 человек, которым требуется психологическая помощь после нападения солдат страны-агрессора. В частности, одна из выживших рассказала, что ее 15-летнего брата изнасиловали и убили российские военные, а после сказали: украинцы должны знать, что это может произойти с каждым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денисова прокомментировала убийства мирных жителей в Буче. По ее словам, особой жестокостью отличились кадыровцы и оккупанты бурятской национальности. Именно они совершили большую часть кровавых преступлений в Киевской области.