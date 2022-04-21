Оккупанты обсуждали убийство украинских военнопленных в Попасной: разведка обнародовала перехват разговора

Российские оккупанты получили приказ убить всех воинов Вооруженных сил Украины, которые попали в плен в районе Попасной на Луганщине. Было сказано оставить в живых только старшего по званию из военнопленных.

О этом стало известно из разговора двух военнослужащих РФ. Его перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Убийство они завуалированно заменили словосочетанием "отпустить навсегда".

"Остальных навсегда отпустить, чтобы их никто никогда больше не видел, включая родных", – сказал военный страны-агрессора.

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Такие преступные действия оккупантов являются откровенным военным преступлением и нарушением международного законодательства. Этот диалог захватчиков наглядно демонстрирует, что армия РФ – это убийцы, насильники и мародеры, но никак не военные.

"В очередной раз предупреждаем, что у военных преступлений нет срока давности, и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны!" – заявили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в плену у российских оккупантов находятся более 700 украинских военнослужащих. Также агрессоры захватили более тысячи мирных украинских граждан.

Вместе с тем, по словам советника главы ОП Украины Алексея Арестовича, украинские Силы обороны захватили в плен сотни военнослужащих российской армии, среди которых есть ценные военные. Одного такого оккупанта можно обменять на десятки украинцев.