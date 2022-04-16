Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: в сети показали последствия вражеской атаки. Фото

В субботу, 16 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате ряд домов получили существенные разрушения.

Вражеские снаряды падали прямо во двор домов и даже на детскую площадку. Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв" в Telegram (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Адреса и даже приблизительные районы, которые подверглись обстрелу, не называют в целях безопасности – чтобы не корректировать врагу огонь. На одном из фото видно, что россияне разрушили детскую площадку, также пострадали транспортные средства николаевцев.

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Кроме того, в результате обстрела в нескольких домах выбило окна, а также разрушились несколько стен. О количестве жертв и пострадавших информации пока нет.

Напомним, российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 15 мирных жителей получили ранения.