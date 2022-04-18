Оккупанты обстреляли жилые дома и спорткомплекс на Луганщине: есть погибшие и раненые. Фото

Войска РФ в течение дня и ночи 17 апреля не прекращали артиллерийские обстрелы населенных пунктов Луганской области. Они нанесли десятки ударов, разрушив жилые дома и спортивный комплекс.

По меньшей мере, два человека погибли из-за действий оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Возникло возгорание семи жилых домов, хозяйственных построек, лесной подстилки", – написал чиновник.

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По его словам, по области вспыхнули по меньшей мере 15 жилых зданий. Смерти людей подтверждены в результате обстрела Золотого, где повреждены несколько домов. Еще четверо местных жителей пострадали.

Два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной общины. Пострадали жилые массивы в Рубежном – из-под завалов трех домов спасатели достали трех местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

Также снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, недавно отстроенному по программе "Велике будівництво". Гайдай подчеркнул, что там обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины.

Площадь пожара в результате вражеских обстрелов, по предварительным подсчетам, составила 2400 кв. м. На месте работали спасатели, пытаясь локализовать пламя, ведь вплотную к спорткомплексу расположен лесной массив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что оккупанты умышленно обстреляли именно жилые дома в Золотом. По его словам, кроме гражданской инфраструктуры, рядом с местами обстрелов в городе ничего нет.