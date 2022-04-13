Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центре Украины: появились подробности

В ночь среды, 13 апреля, войска РФ обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в Telegram-канале. Из соображений безопасности место, куда попали оккупанты, не разглашается.

"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине", – написал чиновник.

Он подчеркнул, что никто из пассажиров и работников железных дорог из-за обстрела не пострадал.

Вместе с тем УЗ пришлось сменить маршруты и графики курсирования 17 пассажирских поездов.

Видео дня

Вражеская атака привела к значительной задержке этих поездов. Самая длинная из них составляла простоять 7 часов 23 минуты.

"Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", – подчеркнул Камышин.

Напомним: в Донецкой области из-за авиаудара российских оккупантов оказались заблокированы эвакуационные поезда. После продолжительной стоянки в районе станции Барвинково, которую войска РФ обстреляли 7 апреля, они продолжили движение на следующий день.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта оккупанты обстреляли пассажирский поезд на Донетчине, который направлялся для осуществления эвакуационного рейса. Обломки боеприпасов повредили вагоны, погибла проводница, еще одна травмировалась.