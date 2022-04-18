Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске: пострадали шесть человек

В городе Лисичанск российские оккупанты обстреляли здание патрульной полиции. В результате атаки шесть сотрудников получили ранения – их госпитализировали.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, правоохранителям диагностировали акубаротравмы.

"Вчера в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", – сказано в сообщении.

Отметим, ранее в Лисичанске оккупанты убили волонтера – мужчина вместе с женой попал под вражеский обстрел. Женщина осталась жива, однако сейчас она находится в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области российские оккупанты застрелили местного жителя Илью Навального – однофамильца российского оппозиционера Алексея Навального. Предположительно, именно фамилия и стала причиной убийства.