Оккупанты обстреляли Сумщину: в ОВА рассказали подробности. Фото

Вражеская армия РФ утром 9 мая обстреляла приграничные территории Сумской области. Оккупанты в очередной раз использовали артиллерию.

Об этом сообщил глава Сумской областной гражданской администрации Дмитрий Живицкий. В своем Telegram-канале он показал фото осколков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, прилеты были по Хотинской общине области. К счастью, жертв в результате вражеской атаки нет.

Чиновник уточнил, что инфраструктура района из-за действий оккупантов на этот раз не понесла разрушений.

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Напомним, что 8 мая оккупанты дважды нанесли ракетные удары по Сумщине. Ракеты прилетели в семь населенных пунктов региона. Для ударов захватчики использовали военную авиацию и били со стороны РФ.

Среди прочего российские военные ударили ракетой по старинному еврейскому кладбищу в городе Глухов. Там расположены более 600 надгробных камней, самый старый из тех, надписи на которых удалось прочесть, датируется 1824 годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники провели успешную операцию по уничтожению флага РФ на Сумщине. Триколор оккупанты развесили на наблюдательной башне Украины, расположенной в нескольких метрах от украинско-российской границы.