Оккупанты обстреляли Сумщину с территории России: первые подробности

Россия 3 мая устроила очередную провокацию на границе с Сумской областью. Оккупанты обстреляли украинскую территорию с минометов.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, это произошло около 12:00.

РФ со своей территории открыла огонь по району Глухова. Информации о пострадавших и других подробностей пока что нет.

Накануне Живицкий сообщал, что над территорией Сумской области заметили российский беспилотный летательный аппарат. По его словам, оккупанты могут готовить новые провокации в регионе, поэтому призвал жителей Сумщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами. Инцидент произошел на участке отделения пограничной службы "Юнаковка".