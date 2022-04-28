Оккупанты обстреляли Сумщину и Харьковщину, в Херсоне прогремели мощные взрывы. Главное о ситуации в регионах

Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины – , в частности, оккупанты обстреляли Харьковскую и Сумскую области. В то же время, в Херсоне прогремели мощные взрывы.

В то же время сравнительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро 28 апреля, которым располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью было тихо на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Житомирщине, Черкасщине, Полтавщине и Киевщине. Также было спокойно во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях.

Видео дня

В Сумской области вечером в среду рашисты начали провокационный обстрел из минометов. В общей сложности было зафиксировано более полусотни прилетов, все — на территории Эсманской общины. О пострадавших неизвестно.

В Харькове ночью шли артиллерийские обстрелы восточных районов города. По предварительным данным, пострадавших в результате этого нет. В области в течение суток оккупанты атаковали Золочев, Дергачи, Чугуев. Также продолжаются бои в Изюмском направлении.

В Луганской области враг обстреливал Попасную и Лисичанск около 10 раз, также 4 очень длительные атаки зафиксированы на Горную общину. Информация о повреждениях и последствиях выясняется, однако уже известно о 4 погибших.

В Донецкой области под постоянными обстрелами находятся Лиман, Угледар, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Эвакуация людей из региона продолжается, не смотря на сложную ситуацию. В Мариуполе без изменений город разрушен, но "Азовсталь" держится.

В Херсонской области в областном центре ночью были зафиксированы сильные взрывы, почти во всем регионе продолжаются обстрелы. Оккупанты продолжают вести наступление из Херсона в направлении Николаевской области и Кривого Рога. Также есть случаи похищения гражданского населения.

В Николаевской области ситуация ночью была тревожной, но контролируемой. По предварительной информации, рашисты нанесли ракетный удар по селу Шевченково. Снаряд попал в частный дом. Данные о пострадавших сейчас уточняются.

Отметим, что на 64 сутки войны против Украины вражеские войска РФ наращивают темпы проведения наступательной операции. Почти на всех линиях фронта российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие, но наибольшая их активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, упорные бои за контроль над регионом продолжаются по всей линии столкновения в Запорожье. Вражеские войска пытаются продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Большой Новоселкой, но под натиском Сил обороны Украины вынуждены отступать с существенными потерями.