Оккупанты обстреляли скорую, которая ехала за раненым в Кременной

В городе Кременная в Луганской области российские военные обстреляли автомобиль скорой помощи, который выехал эвакуировать раненного. В город зашли оккупанты, там длятся уличные бои.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире единого телемарафона новостей "Ua Разом". Инцидент произошел в понедельник, 18 апреля.

По словам чиновника, медики так и не смогли прорваться к раненному, автомобиль попал под обстрел на трассе. Он сообщил, что скорая выехала на помощь пассажирам, которые на собственном авто пытались выехать из населенного пункта.

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Однако авто расстреляли российские военные. Четыре человека погибли, один мужчина остался жив, однако был ранен. Ему удалось отползти в сторону, но машина медиков, которая ехала к нему на помощь, тоже попала под обстрел.

"Надеемся, что мужчина дойдет до ближайшего населенного пункта, и его там смогут забрать", – сказал Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что сейчас контроль над городом Кременная потерян, идут уличные бои, поэтому эвакуация уже невозможна. По его словам, ситуация изменилась буквально за ночь.

"Мы очень просили людей эвакуироваться, планировали выезды по лесным тропам, чтобы они не попали под обстрелы. Но за ночь все изменилось", – отметил Гайдай.

Еще накануне вечером ВСУ пошли в контратаку на востоке Украины. В результате успешно проведенной операции защитники Украины отбросили оккупантов в районе Кременной – Рубежного на несколько километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля российские оккупанты в Луганской области обстреляли город Кременная. В результате преступных действий оккупантов ранены мужчина и женщина. За последние дни город подвергся нескольким обстрелам со стороны РФ.