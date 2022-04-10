Оккупанты обстреляли школу и многоэтажки в Северодонецке, вспыхнули пожары. Фото

Утром 10 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Северодонецке Луганской области. В результате разрушены две жилые многоэтажки и здание школа.

Спасатели эвакуировали из горящих квартир двух пожилых людей. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы области, именно эти жилые дома уже не в первый раз обстреливают россияне. В результате утренней атаки в одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом доме.

Видео дня

"Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ", – сообщил Гайдай.

Кроме того, за прошедшую ночь в Луганской области российские оккупанты нанесли удары по жилым домам в Лисичанске и Камышевахе-1. В результате два дома были полностью разрушены россиянами.

Напомним, 6 апреля российские оккупанты обстреляли старые районы Северодонецка Луганской области. В результате бомбардировки загорелось 10 многоэтажек, пострадали пять человек, которые стояли в очереди в центре оказания гуманитарной помощи.

Ранее глава ОВА сообщил, что в Северодонецке на Луганщине российские оккупанты уничтожают оптовые склады с продуктами питания. Однако, несмотря на то, что им удалось нанести ущерб местному бизнесу, жители города не останутся без еды, поскольку власти наладили поставки.