Оккупанты обстреляли село Шипилово на Луганщине, под завалами 11 человек

В Шипилово Луганской области российские оккупанты атаковали жилой дом, в подвале которого прятались мирные граждане. В результате обстрела под завалами оказались как минимум 11 человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook. По его словам, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, спасатели пытаются прорваться в деревню, чтобы достать людей.

"Ночью с 7 на 8 мая российские военные обстреляли село Шипилово (недалеко от Белогоровки). В результате был разрушен двухэтажный дом, под завалами которого оказались предварительно 11 человек", – сказано в сообщении.

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Отметим, накануне в Белогоровке солдаты страны-агрессора полностью разрушили местную школу, нанеся мощный авиаудар. В результате атаки предварительно погибли 60 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные отошли от города Попасная. Оккупанты обстреливают город уже два месяца, в результате чего там разрушено все дотла. ВСУ заняли более крепкие позиции, которые готовились заранее.