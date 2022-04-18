Оккупанты обстреляли село на Днепропетровщине запрещенными кассетными боеприпасами: есть погибший

Российские войска обстреляли село Марьянское Днепропетровской области. В результате атаки погиб местный житель, повреждено множество домов и автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Там отметили, что оккупанты использовали запрещенные кассетные боевые заряды.

"По данным следствия, 17 апреля вооруженные силы РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С"... В результате обстрела погиб местный житель. Повреждения получили домовладения, жилые дома и автомобили", – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на территории села не находятся никакие военные объекты. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Правдино Херсонской области российские военные расстреляли семерых мирных жителей. Чтобы скрыть свое преступление, оккупанты подорвали дом с погибшими людьми.