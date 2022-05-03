Оккупанты обстреляли поселок на Запорожье, повреждены жилые дома: есть погибшие. Фото

Российские оккупанты 3 мая нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей поселка Зализничное Гуляйпольского района. Кроме того, в результате очередного обстрела солдаты Кремля полностью уничтожили местную школу.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев. По его словам, в результате бомбардировки населенного пункта погибли два человека.

Всего за сегодняшнее утро в поселке было повреждено или разрушено 12 домов и здание учебного заведения. В школе обвалилась одна из стен, вылетели окна и обрушилась крыша.

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Местная прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в районе Гуляйполя идут боевые действия. Враг продолжает наносить удары, но украинские защитники совместно с силами сопротивления удерживают оборону.