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Оккупанты обстреляли окраины Николаева из "Ураганов": во дворах разорвались кассетные боеприпасы. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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Оккупанты обстреляли окраины Николаева из 'Ураганов': во дворах разорвались кассетные боеприпасы. Фото

Минувшей ночью российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Рашисты ударили по окрестностям города кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган".

Повреждены частные жилые дома. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Там подчеркнули: враг коварно бил по жилой застройке, когда мирные жители спали в своих домах.

При этом рашисты применили запрещенные кассетные боеприпасы, которые представляют опасность не только при обстреле, но и после него: каждый такой снаряд может нести в себе сотни боевых элементов, которые разлетаются на значительные расстояния и могут взрываться в течение следующих 40 часов.

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"Во дворах мирных жителей снова разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и дворы. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевщины в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", - подчеркнули в ОК "Юг".

Военные отметили, что в настоящее время информации о пострадавших в результате ночных обстрелов нет. И показали повреждения, причиненные рашистами.

Российские оккупанты обстреливали окрестности Николаева кассетными снарядами
Повреждены жилые дома
Во время обстрела люди спали
Последствия обстрелов
Удары наносились по жилым домам
Поврежденная газовая труба
Рашисты били по окрестностям города
Воронки от снарядов можно увидеть везде
Еще одна воронка
Рашисты продолжают совершать военные преступления в Украине

Также в ОК "Юг" призвали жителей Николаева быть осторожными и бдительными и не касаться неизвестных предметов: это могут оказаться боевые элементы кассетных снарядов.

"Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным или неизвестным предметам. Ограничьте к ним доступ и другим, в частности, детям. Сообщите компетентным службам об обнаруженной опасности", - просят защитники Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли село на Днепропетровщине, пострадала женщина.