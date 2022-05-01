Оккупанты обстреляли окраины Николаева из 'Ураганов': во дворах разорвались кассетные боеприпасы. Фото

Минувшей ночью российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Рашисты ударили по окрестностям города кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган".

Повреждены частные жилые дома. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Там подчеркнули: враг коварно бил по жилой застройке, когда мирные жители спали в своих домах.

При этом рашисты применили запрещенные кассетные боеприпасы, которые представляют опасность не только при обстреле, но и после него: каждый такой снаряд может нести в себе сотни боевых элементов, которые разлетаются на значительные расстояния и могут взрываться в течение следующих 40 часов.

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"Во дворах мирных жителей снова разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и дворы. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевщины в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", - подчеркнули в ОК "Юг".

Военные отметили, что в настоящее время информации о пострадавших в результате ночных обстрелов нет. И показали повреждения, причиненные рашистами.

Также в ОК "Юг" призвали жителей Николаева быть осторожными и бдительными и не касаться неизвестных предметов: это могут оказаться боевые элементы кассетных снарядов.

"Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным или неизвестным предметам. Ограничьте к ним доступ и другим, в частности, детям. Сообщите компетентным службам об обнаруженной опасности", - просят защитники Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли село на Днепропетровщине, пострадала женщина.