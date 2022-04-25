Оккупанты обстреляли общину на Днепропетровщине из 'Ураганов', на Донбассе – обстрелы и бои. Главное о ситуации

По состоянию на 61 день войны российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. Общество на Днепропетровщине враг атаковал с "Ураганов", а на Донбассе ведутся бои и продолжаются обстрелы.

В то же время относительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке ситуации в регионах по состоянию на утро понедельника, 25 апреля, которым располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью тихо было на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине и Киевщине. Также было спокойно во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Запорожской и Тернопольской областях.

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В Полтавской области в воскресенье вечером враг выпустил 9 ракет по Кременчугскому НПЗ и Кременчугской ТЭЦ. В результате погиб один человек, еще 7 пострадали. Все пожары уже локализованы, но почти все районы города остались без горячей воды.

В Днепропетровской области ночью было несколько воздушных тревог. В полночь захватчики атаковали с "Ураганов" граничащую с Херсонщиной Широковскую общину. По предварительной информации, в результате действий оккупантов никто не пострадал.

В Харьковской области оккупанты продолжают обстреливать областной центр. Ночью захватчики атаковали крайние жилые кварталы города по артиллерии. Пока известно об одном пострадавшем, но информация еще уточняется. Также кафиры обстреляли Чугуев, Золочев и населенные пункты этих районов. За сутки по области погибли 2 человека, еще 11 ранены.

Вся Луганская область находится под мощными обстрелами россиян. В результате действий оккупантов сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня в области произошли ДТП, а также загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Захватчики уже в третий раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

В Донецкой области также продолжаются плотные обстрелы населенных пунктов вдоль линии разграничения. В результате погибли 5 человек, среди которых - двое детей. С ночи продолжаются обстрелы Марьинской и Торецкой территориальной общины, а также вблизи Авдеевки и Лимана. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем и 4 раненых гражданах — в Лимане и в поселках Шандриголово и Среднее.

В Мариуполе по-прежнему. Город продолжает находиться в блокадах, устроенных русскими захватчиками. Украинские военные удерживают "Азовсталь".

Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы. Россияне производят обстрел населенных пунктов области и в сторону соседних областей.

На Николаевщине оккупанты обстреляли село Шевченково, в результате этого произошел пожар частных хозяйственных построек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 61-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению противник продолжает прибегать к наступательным действиям на востоке, в частности в направлениях от Изюма до Барвенкового и Славянска. Оккупанты пытаются разгромить группировки наших Объединенных сил, взять под контроль Луганщину с Донетчиной, чтобы обеспечить себе сухопутный путь к временно оккупированному полуострову Крым.