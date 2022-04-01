Оккупанты обстреляли Нежин на Черниговщине: разрушены дома, есть пострадавшие

Вечером 31 марта российские оккупанты обстреляли город Нежин в Черниговской области. В результате обстрелов ранения получили мирные жители, ряд жилых домов разрушены.

Также часть города осталась без отопления, некоторые улицы – без света. Об этом в Facebook сообщил мэр Нежина Александр Кодола.

По словам городского головы, в результате вражеских обстрелов были ранены трое мирных жителей. Повреждены три многоэтажных дома и 13 частных домов. Также снаряды оккупантов попали по городскому кладбищу.

На данный момент городские власти прорабатывают вопрос размещения семей, чьи дома были уничтожены в результате действий оккупанта. Также коммунальные службы и ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий от вражеских обстрелов: первоочередной является задача починить поврежденные кровли домов.

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Напомним, оккупанты отступают с некоторых позиций на Черниговском направлении. Все общины региона работают над восстановлением жизнедеятельности. В частности, бойцы ВСУ разминируют населенные пункты и проводят "зачистку".

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