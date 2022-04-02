Оккупанты обстреляли из 'Градов' окраину Кривого Рога, горит АЗС, – Вилкул

Российские оккупанты ночью 2 апреля обстреляли окраину Кривого Рога, в результате чего загорелась автозаправочная станция. Они применили реактивную систему залпового огня "Град".

Об этом в комментарии СМИ сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он уточнил, что под вражеский огонь попал район Ингулец.

"Обстреляли "Градами" въезд в Ингулец. Горит заправка", – сказал Вилкул.

При этом он отметил, что в целом в Криворожском районе и Днепропетровской области ситуация стабильная. Россиян, по словам Вилкула, оттесняют за пределы области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ несколько дней назад отбросили российских оккупантов на 40 километров от дальних подступов к Кривому Рогу.

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