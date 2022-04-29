Оккупанты обстреляли из 'Градов' населенные пункты на Днепропетровщине

Утром 29 апреля российские военные обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области. Разрушения испытали хозяйственные здания.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко. По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним: 28 апреля Большая Костромка, которая принадлежит Зеленодольской городской территориальной общине, также подверглась обстрелу из "Градов". В результате один человек погиб. Оккупанты повредили дома и убили пенсионера. Село осталось без света и газа.

Большая Костромка находится всего в 53 км от Кривого Рога и в 10 км от Зеленодольска, который оккупанты уже неоднократно обстреливали.

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Зеленодольскую громаду Днепропетровской области обстреляли также 27 апреля. Тогда враг попал в предприятие энергетической инфраструктуры, где вспыхнул сильный пожар. В результате ЧП были пострадавшие.

Из-за попадания вражеского снаряда в энергетическое предприятие там произошла утечка масла и сильный пожар. Спасатели тушили огонь в течение нескольких часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеский снаряд попал в неработающий завод.