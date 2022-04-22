Оккупанты обстреляли Харьковщину, разрушены десятки домов, сгорели склады: есть погибшие и пострадавшие. Фото

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. В понедельник, 22 апреля, решисты обстреляли пгт Коротичи и город Барвинковое, что на Харьковщине.

В результате действий врага есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, а также городской голова Барвенкового Александр Бало.

В частности, в Коротичах погиб мужчина и еще 6 мирных жителей получили ранения, а в Барвинковом погибла пожилая женщина.

Также в результате обстрела оккупантов в пгт Коротичи повреждены и разрушены складские помещения.

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В то же время, Барвенково враг атаковал, использовав авиационные пусковые устройства вооружения. В результате в городе повреждено и разрушено более десяти жилых домов.

По этим фактам прокуратура начала два досудебных расследования: по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отметим, что на четверг, 21 апреля, под контролем российских оккупантов находятся 22 общины Харьковской области из 56. Некоторые из них полностью захвачены врагом, а другие войска РФ используют как транзитные зоны – там нет присутствия противника.

В то же время в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщили, что украинские воины на Харьковщине уничтожили три единицы системы залпового огня и ПВО оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вражеские войска взяли под контроль 22 общины в Харьковской области. Некоторые из них используются как транзитные.