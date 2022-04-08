Оккупанты обстреляли Харьковщину, обстановка на Донбассе обостряется. Главное о ситуации по регионам

Российские оккупанты продолжают обстрелы мирного населения и инфраструктуры Украины. В Харькове вследствие ударов по жилым кварталам погибла женщина. Неспокойно было и на территории области.

Кроме того, враг обостряет обстановку в Донецкой области. Об этом идет речь в сводке о ситуации по регионам по состоянию на 8:00 пятницы, 8 апреля, которая находится в распоряжении OBOZREVATEL.

В Харькове оккупанты ночью обстреляли из артиллерии жилые районы Салтовку, ХТЗ и Алексеевку. Вследствие обстрелов погибла женщина, еще 14 человек пострадали.

В области враг нанес удары по Дергачам и Балаклее и повредил железную дорогу в Барвенково. На Изюмском направлении продолжаются бои.

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На Донетчине РФ обостряет ситуацию, наступая в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Торецкого и Очеретино. 7 апреля враг нанес удары с вертолета по Угледару и Славянску ракетой ХА55. Вследствие обстрелов повреждены более десяти домов.

Также оккупанты заблокировали три эвакуационных поезда – движение было разблокировано только ближе к полуночи. Поезда продолжили путь во Львов и Хмельницкий.

Вследствие обстрелов были ранены три человека.

Ситуация в Мариуполе остается без изменений. В блокадном городе – гуманитарная катастрофа. Идут зачистка и уличные позиционные бои. Защитники города мужественно сражаются с агрессором, оттягивая на себя значительные силы врага.

На Луганщине россияне не прекращают минометных обстрелов. Продолжаются позиционные бои в Кременной, Попасной и Рубежном.

Вечером 7 апреля враг атаковал Лисичанск, где загорелись еще два дома. В области из-за обстрелов произошло 24 пожара, один человек погиб.

Около 22:50 в четверг, 7 апреля, ракетным ударом с моря были поражены объекты инфраструктуры на Одесчине. Информация уточняется.

На Николаевщине ночь прошла относительно спокойно, за исключением Баштанского района, где были обстрелы.

Ночью в области были слышны взрывы. Ситуация становится более критической: во многих селах – гуманитарная катастрофа, нет воды, электроэнергии и медикаментов. Оккупанты занимаются мародерством.

В то же время в ряде регионов Украины ночь была относительно спокойной: на Волыни, Закарпатье, Днепропетровщине, Ривненщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, вражеские войска полностью покинули север Украины. Вероятно, часть этих сил оккупант планирует перебросить на восток.