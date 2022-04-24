Оккупанты обстреляли Харьковщину на Пасху, разрушены дома: есть погибшие

Оккупанты 24 апреля в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковщины. В частности, речь идет о городе Чугуев и селе Калиново. Местные чиновники сообщили о погибших и раненых.

В Калиновом Золочевской общины в результате бомбардировки были полностью уничтожены два дома, еще 4 получили повреждения. Об этом в комментарии для Общественного сообщил глава общины Виктор Коваленко. Он добавил, что одна местная жительница пожилого возраста не успела перейти в более безопасное место и погибла.

"Час назад женщина за 60 лет не успела добежать до погреба и попала под обстрел. Всего в селе сегодня полностью уничтожены два дома, еще четыре повреждены", — сказал Коваленко.

Городская глава Чугуева Галина Минаева тоже рассказала, что российские военные нанесли удары по населенному пункту. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Россия продолжает обстрелы Харьковской и Николаевской областей.