Оккупанты обстреляли Харьковщину, на Донбассе идут тяжелые бои. Главное о ситуации по регионам

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области, в результате чего среди мирного населения есть погибшие и раненные. Также тяжелые бои с рашистами продолжаются на Донбассе.

Кроме того, враг продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Об этом говорится в сводке ситуации по регионам на утро вторника, 10 мая, которой располагает OBOZREVATEL.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине, Черниговщине, а также в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях

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На Днепропетровщине ночью были постоянные воздушные тревоги. Под утро снова обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии. Задело несколько домов в населенном пункте этой общины. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Харькове ночь сравнительно спокойная, в течение суток - один пострадавший в результате обстрелов в Слободском районе города. Оккупанты обстреливали Харьковский и Балаклейский районы – 4 раненых. В Циркунах погибли три человека, две женщины подорвались на растяжке. На Изюмском направлении продолжаются бои.

В Луганской области эпицентр боев переместился в район Белогоровки (между Попасной и Лисичанском), обстрелы Северодонецка и Лисичанска продолжаются. Вражеский снаряд попал по Лисичанскому НПЗ – возгорание установки получения элементарной серы и низкой прокладки нефтепровода станции смешивания бензинов. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

В Донецкой области тяжелые бои идут возле Лимана, а также в районе города Марьинка и села Новомихайловка. В Марьинке – значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Документировать повреждение невозможно из-за постоянных обстрелов. В Авдеевке с вечера и утром 10 мая – артиллерийские обстрелы, прямые попадания в многоэтажки. Ночью – два авиационных удара. Сейчас обстрелы продолжаются.

Не прекращаются и обстрелы Торецка, поселков Железное и Нью-Йорк. В Нью-Йорке вчера сгорела одна из немногих исторических достопримечательностей – паровая мельница Петера Дикка. Памятник пережил две мировые войны. В Мариуполе оккупанты провели акцию к 9 мая, развернули 300-метровую "колорадскую" ленту. Военные на Азовстали держатся.

В городе Одесса разрушены торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Один человек погиб, пятеро раненых доставлены в больницу, им оказана помощь. Подробная информация о других повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

В Херсонской области оккупанты также устроили празднование 9 мая. Массовку составляли сами захватчики и актеры из Крыма и так называемой "ДНР". В течение дня и ночи в Херсонской области был слышен ряд взрывов. Самая напряженная ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями. На территории области десятки поселков, которые с первых дней войны остаются без света и воды.

На Николаевщине всю ночь обстреливали поселок Первомайское. В результате обстрела погиб 81-летний житель, был пожар, горели в большинство гаражей. Первомайскую общину обстреливали всю ночь.

Приблизительно до трех утра продолжались обстрелы села Лиманы Галицыновской ОТГ Николаевского района. В результате три дома уничтожены, пострадавших нет. Также вечером было обстреляно село Баловное Константиновской ОТГ. Есть разрушение частных домов, вышла из строя электроподстанция. В Широковской общине были обстрелы днем ​​с 14 до 16:00 и около 1 часа ночи. По предварительным данным, попаданий в объекты инфраструктуры не было, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на 76-е сутки полномасштабной войны против Украины войска России сосредоточились на атаках в восточной операционной зоне, Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Наземные вражеские подразделения усиливают авиационные группировки, которые продолжают бомбить города и села.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины успешно отбили 15 атак российских оккупантов. Наши воины уничтожили зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийских системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три – специальной инженерной техники и столько же автомобилей врага.