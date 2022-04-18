Оккупанты обстреляли Харьковщину и Николаевщину, на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации

По состоянию на 18 апреля российские оккупанты не прекращают бомбардировать мирные украинские города. В результате вражеских обстрелов в некоторых регионах есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

Также враг продолжает совершать ракетные обстрелы инфраструктурных объектов страны. Об этом говорится в сводке ситуации по регионам на утро понедельника, 18 апреля, которой располагает OBOZREVATEL.

Ночь на 18 апреля относительно спокойно прошла на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Кировоградщине, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.

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В то же время в Днепропетровской области оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Синельниковском районе. Также вражеские снаряды атаковали железнодорожную инфраструктуру в Павлоградском районе. Всего в области в результате обстрелов два человека пострадали.

Российские оккупанты в течение ночи обстреливали разные районы Харькова. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Кроме того, вечером 17 апреля оккупанты обстреляли Лозовую. По последним сведениям, за сутки в Харьковской области ранены 24 человека, пятеро погибли.

В Луганской области российские войска бомбардировали спорткомплекс "Олимп" в Кременной, в результате чего возник пожар на площади более 2 тыс. кв. метров. В Лисичанске россияне обстреляли участок патрульной полиции – раненые полицейские доставлены в больницу. В других населенных пунктах области загорелось 15 жилых домов. Пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке. Также сообщается о двух убитых российской армией и четырех пострадавших в результате обстрела города Золотое.

В Донецкой области оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего разрушена инфраструктура. Информация по пострадавшим уточняется. Также россияне обстреливали из артиллерии и РСЗО Угледар, Авдеевку, Марьинку, Торецк. В результате среди мирного населения есть раненные. В Мариуполе ситуация остается без изменений.

Также напряженная ситуация остается на юге Украины. На Херсонщине и в самом областном центре были взрывы и обстрелы. Однако информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует. В то же время во многих оккупированных россиянами населенных пунктах области существует гуманитарный кризис.

В Николаевской области всю ночь была воздушная тревога. Под утро российские оккупанты обстреляли областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Напомним, в результате полномасштабной войны РФ против Украины пострадали уже более 567 несовершеннолетних: как минимум 205 детей погибли, 362 получили ранения разной степени тяжести. Такие цифры официально подтверждены ювенальными прокурорами на утро понедельника, 18 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 54-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению враг завершает создание наступательной группировки в восточной операционной зоне, пытаясь взять под контроль город-герой Мариуполь. Также ВС РФ не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.