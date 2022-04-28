Оккупанты обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковской области. Вражеские снаряди попали по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам.

В результате ударов в одном из населенных пунктов произошел обвал здания. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

За 28 апреля в Харьковской области один человек погиб, еще 4 – получили ранения. На месте обстрелов работают медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС.

Днем рашисты еще нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. В результате обстрела погиб один человек и двое пострадали.

Видео дня

Глава ОВА призвал жителей региона не пренебрегать сигналами тревоги.

"Оккупанты жестоко и коварно продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова. Без необходимости – не покидайте укрытия. Обстрелы продолжаются", – сообщил Синегубов.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты наращивают темпы наступления в Харьковской области; в Изюме продолжаются активные боевые действия. Враг пытается идти в атаку в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.