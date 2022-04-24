Оккупанты обстреляли Харьковщину: двое погибли, еще 11 получили ранения

Несмотря на большой праздник, на Пасху, 24 апреля, российские оккупанты не прекращали обстрелов Харькова и области. В областном центре в пасхальную ночь под вражеским огнем были такие районы: Алексеевка, Салтовка и Северная Салтовка.

А днем же захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы Харьковщины. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

К сожалению, в результате действий оккупантов погибли два человека – в Харькове и Чугуеве. По предварительным данным, еще 12 украинцев получили ранения: шестеро травмированных в Чугуеве, пятеро в Малиновке и один в Золочеве. Среди пострадавших 11-летний ребенок.

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"Всю прошлую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулировала в усиленном режиме, следя за ситуацией. Уверен, принятые меры значительно снизили риски для гражданских", – отметил глава ОГА.

Синегубов поблагодарил всех жителей Харьковщины, которые в этом году воздержались от посещения храмов на Пасху, и представителей духовенства, которые с пониманием отнеслись к ситуации и решили не проводить ночные богослужения.

Он также в очередной раз призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и призвал жителей Харьковской области без необходимости не выходить на улицу.

"2 месяца борьбы, верим в Вооруженные силы Украины и держим оборону! Жизнь победит!" – добавил Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пасхи российские оккупанты обстреляли Харьковскую область ракетными комплексами "Точка-У" и авиабомбами.