Оккупанты обстреляли Харьков и область: много жертв и раненых, погиб ребенок

В понедельник днем, 11 апреля, российские оккупанты произвели массированный обстрел Харькова и области. Под ударом оказались несколько районов областного центра, в частности Холодная Гора и Салтовка, где захватчики попали в 16-этажное здание.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. В результате атаки россиян погибли 8 человек, среди них 13-летний ребенок.

Ранения получили 19 жителей области, среди травмированных есть дети 4 и 9 лет.

"Наши ВСУ крепко держат оборонные позиции Харькова и области. Поэтому российский враг от своего бессилия продолжает "воевать" с мирным населением...Это военные преступления против мирных украинцев, которые никогда не простим россиянам!" – написал Синегуб.

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Он рассказал, что в Харькове в ночь на 11 апреля оккупанты с помощью артиллерии разбрасывали мины отложенного действия. Они срабатывают только тогда, когда их кто-то или что-то заденет.

Такие мины обнаружили в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и других районах города. Спасатели за день уничтожили более 80 мин, однако их продолжают обнаруживать на крышах, чердаках и даже на детских площадках.

В Харьковской области самая сложная ситуация остается на Изюмском направлении, где военные РФ пытаются удержать захваченные ранее рубежи. Однако успеха оккупанты не имеют, ведь наши защитники не пропускают их и крепко держат позиции.

"Несмотря на атаки врага, область работает над доставкой гуманитарной помощи, восстановлением дорог и запуском экономических процессов. Победа за нами!" – подчеркнул глава ОГА.

Напомним, что Харьковскую область в ночь на 11 апреля обстреливали около 66 раз. Российские оккупанты применяли разные виды оружия. В результате боев за сутки как минимум 11 человек погибли, среди них 7-летний ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове российские войска в очередной раз обстреляли ракетами жилые дома. Одна из них застряла в потолке.