Оккупанты обстреляли Харьков артиллерией: есть погибшая и много раненых

Войска России в четверг, 7 апреля, в очередной раз атаковали жилые кварталы Харькова. Оккупанты из артиллерии обстреляли районы Алексеевка, Салтовка и ХТЗ.

В результате вражеской атаки уже известно о 14 пострадавших, одна женщина погибла, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Кроме того, по одному из районов Харькова противник ударил ракетой. Количество жертв устанавливается.

"Это говорит о том, что враг деморализован, пытается нанести нам вред, гатя по мирному населению. Эти обстрелы хаотические и непрогнозируемые, поэтому я прошу всех соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – подчеркнул чиновник.

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Он отметил, что сейчас оснований для эвакуации жителей Харькова нет, продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвенково.

Синегубов также рассказал, что наиболее критическим в области является Изюмское направление. По его словам, россияне будут пытаться перебросить туда большое количество техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают блокировать Харьков и осуществляют артиллерийские обстрелы. Также враг основные усилия сосредотачивает на подготовке наступления на востоке Украины.