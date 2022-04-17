Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье, повреждены жилые дома: есть пострадавший. Фото

Российские оккупанты ударили по Гуляйполю на Запорожье. В результате обстрелов повреждены жилые дома в частном секторе.

Травмирован по меньшей мере один человек. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Российские оккупанты обстреляли 16 апреля из тяжелой артиллерии частный сектор в Гуляйполе. Снаряды попали в 5 частных домов местных жителей. Часть из них разрушена полностью, часть – получила значительные повреждения.

На место выехали сотрудники полиции, следователи СБУ и спасатели ГСЧС. Они документировали последствия преступления оккупантов и искали пострадавших.

Видео дня

На данный момент известно о пожилом мужчине, который был травмирован.

По факту очередного военного преступления России в Украине возбуждено уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение законов и обычаев войны".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли освобожденные села на Херсонщине и Днепропетровщине из систем залпового огня, также нанесли удары по Северодонецку, в результате чего горели многоэтажки.

Также обстреляна была Броварская территориальная община.