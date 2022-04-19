Оккупанты обстреляли Гуляйполе фосфорными бомбами, разворачиваются масштабные бои

Войска путинской армии ежедневно обстреливают город Гуляйполе в Запорожской области. В субботу и воскресенье оккупанты применили против населенного пункта запрещенные фосфорные бомбы.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев. Его слова процитировала пресс-служба ЗОВА в Telegram в понедельник, 18 апреля.

По словам Арефьева, в городе продолжаются активные боевые действия. Кроме фосфорных бомб, российские военные обстреливают Гуляйполе из стрелкового оружия.

Он также сообщил, что крылатая ракета, выпущенная оккупантами в воскресенье, 17 апреля, попала в частный сектор, повреждения получили несколько домов. В областную больницу с ранением попал пожилой мужчина.

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В то же время журналистка Инна Гогой в эфире телемарафона новостей "Ua Разом" рассказала, что обстрелы на территории Запорожской области не прекращаются.

"Украинские защитники держат оборону и уничтожают личный состав и технику врага в области. На временно оккупированных территориях россияне распространяют фейки, запугивают людей и давят на них. В частности, под давление попадают государственные служащие, работники коммунальных учреждений, врачи. В помещениях гражданских людей проводят обыски", – рассказала она.

Фосфорные боеприпасы – это огнеопасные боеприпасы, содержащие белый фосфор. Они относятся к группе самовозгорающихся зажигательных веществ и горят с использованием кислорода из воздуха. Фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны, начиная от поражения костей до омертвения тканей. Как предоставить первую помощь – читайте в материале.

Фосфорные бомбы – один из самых опасных видов оружия, его применение запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля российские войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч оккупантов двигаются на юг в направлении города Гуляйполе, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.