Оккупанты обстреляли из 'Градов' жилые дома на Днепропетровщине: появились подробности

Российские оккупационные войска утром в субботу, 16 апреля обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Огонь велся из "Градов".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области. Как отмечается в сообщении, вследствие вражеских обстрелов повреждены два дома.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, как сообщили в ГСЧС, ночью поступило сообщение о взрывах в Днепропетровском районе. Две вражеские ракеты попали в птицефабрику.

Предприятие, которое представляет собой два корпуса площадью 8 тысяч квадратных метров, было полностью разрушено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные Силы Украины "отодвинули" линию столкновений от Днепропетровской области. Защитники вернули контроль над 15 населенными пунктами.