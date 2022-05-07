Оккупанты обстреляли филиал 'Николаевоблэнерго', когда в здании находились десятки людей. Фото

Российские оккупанты обстреляли один из филиалов компании "Николаевоблэнерго". В результате удара по сооружению, где находились десятки сотрудников, к счастью никто не пострадал. Однако в здании выбило окна, частично обвалился потолок и были разрушены некоторые стены.

Об этом сообщили на сайте энергоснабжающего предприятия. Отмечается, что во время бомбежки в регионе не сработала воздушная тревога.

Видео дня

Руководство структуры объяснило, что все сотрудники находились на рабочем месте для того, чтобы обеспечить беспрерывное электроснабжение в регионе. "Объекты критической инфраструктуры не имеют возможности даже на короткий срок прервать работу, отправиться в отпуск или эвакуацию. Устойчивая работа электросетей в регионе нуждается в постоянном контроле, а в условиях войны – и регулярном восстановлении поврежденных в результате обстрелов коммуникаций", – говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что помещения предприятия не получили существенных повреждений. Уже через полчаса все работники вернулись к исполнению своих обязанностей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по всей стране происходит ремонт поврежденных при обстреле электросетей. Так, только за сутки 4 мая был возвращен свет 33 тысячам семей.