Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы на Харьковщине: погибли 7 человек, 27 ранены

Российские оккупанты в Харьковской области обстреляли эвакуационные автобусы. В результате преступных действий путинских террористов погибли 7 мирных граждан Украины, еще 27 человек ранены.

О трагедии сообщили в Facebook Харьковской областной прокуратуры. Там уточнили, что рашистские обстрелы подверглись автобусам в пгт. Боровая Изюмского района 14 апреля.

В прокуратуре сообщили, что по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Напомним: 12 апреля военнослужащие ВС РФ, нарушив все законы и обычаи войны, обстреляли город Барвенково Изюмского района Харьковской области. В результате преступных действий оккупантов погибли три человека, среди них – 16-летняя девушка. Также 20-летний молодой человек получил телесные повреждения. Действиями оккупантов также поврежден и разрушен ряд жилых домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в осажденном Изюме Харьковской области остается более 15 тысяч жителей. Все они находятся в тяжелом положении: в городе нет ни воды, ни электричества, ни медикаментов, врачи не способны оказать помощь даже тяжело больным.