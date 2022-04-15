Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы из Старобельска: есть жертвы и раненые

Российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы, на которых люди пытались скрыться от войны и обстрелов. Военные преступники из путинской армии расстреливали жителей города Старобельск в Луганской области и поселка Боровая в Харьковской области.

В обоих колоннах много погибших и раненых. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Во время эвакуации жителей из города Старобельск Луганской области в Днепр по двум автобусам рашисты открыли огонь – есть раненные и погибшие. Более подробная информация устанавливается", – отметила Денисова.

Омбудсмен констатировала, что враг продолжает реализовать свою бесчеловечную тактику и расстреливает людей, чтобы не допустить эвакуации мирного населения на подконтрольные Украине территории. В Россию же украинцев оккупанты вывозят массово и против их воли.

Видео дня

Также Денисова рассказала, что рашисты обстреляли также автобусы, на которых пытались выехать из зоны боевых действий жители поселка Боровая под Изюмом Харьковской области. По предварительным данным, оккупанты убили по меньшей мере 7 гражданских, еще 27 получили ранения.

"Такие действия рашистских оккупантов являются военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 о защите мирного населения во время войны", - отметила омбудсмен.

Она призвала членов Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны, развязанной РФ в Украине, учесть эти вопиющие военные преступления и преступления против человечности, совершенные россиянами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты сорвали эвакуацию с Попасной на Луганщине: из-за обстрела выехало только одно авто.

Также сообщалось, что Турция предоставила корабли для эвакуации мирных жителей из Мариуполя.